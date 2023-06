Stand: 20.06.2023 11:30 Uhr CHIO: Vielseitigkeit ohne Olympiasiegerin Krajewski

Vielseitigkeits-Olympiasiegerin Julia Krajewski wird nicht beim CHIO in Aachen (23. Juni bis 2. Juli) starten. Die Warendorferin, die am vergangenen Wochenende in Luhmühlen mit Nachwuchspferd Ero DM-Gold gewonnen hatte, steht nicht im Aufgebot für das Weltfest des Pferdesports. Amande, Krajewskis Goldpferd von Tokio 2021, laboriert an einer Hufverletzung und wird in diesem Jahr geschont. Für den Nationenpreis in Aachen sind der dreimalige Olympiasieger Michael Jung (Horb) mit Chipmunk, Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Viamant du Matz, Malin Hansen-Hotopp (Gransebieth) mit Carlitos Quidditch und der deutsche Vizemeister Christoph Wahler (Bad Bevensen) mit Carjatan nominiert. | 20.06.2023 13:00