Stand: 23.02.2023 13:13 Uhr Bundestrainer streicht Löwen Tischler aus dem DBB-Kader

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert hat seinen Kader für die beiden WM-Qualifikationsspiele in Frankfurt am Main gegen Schweden am Freitag und drei Tage später in Finnland reduziert. Herbert strich unter anderem Nicholas Tischler von den Löwen Braunschweig aus dem Aufgebot, das nun nur noch aus 14 Spielern besteht. Aus dem Norden sind noch Tischlers Teamkollege David Krämer sowie Till Pape von der BG Göttingen und Len Schoormann von den Hamburg Towers dabei. | 23.02.2023 13:12