Stand: 31.01.2025 09:29 Uhr Büchner verlässt TSV Hannover-Burgdorf im Sommer

Vincent Büchner wird nach dieser Saison den Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf verlassen. Damit endet für den Linkaußen nach 13 Jahren die Zeit bei den "Recken". Der 26-Jährige wird in der kommenden Saison für den Ligakonkurrenten ThSV Eisenach spielen. Büchner, der seit der C-Jugend bei der TSV ist, kam in der Saison 2017/2018 zu seinem Pflichtspieldebüt. Bislang absolvierte der gebürtige Hildesheimer 196 Partien in der Handball-Bundesliga und erzielte dabei 393 Tore. | 31.01.2025 09:26