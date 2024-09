Stand: 08.09.2024 20:35 Uhr Bremerhaven Pinguins verlieren Champions-League-Heimspiel

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben am zweiten Spieltag der Eishockey-Champions-League die erste Niederlage kassiert. Vor 4.139 Zuschauern in der Eisarena gab es gegen den Lausanne HC aus der Schweiz ein 1:2 (0:0, 0:1, 1:1). Die Gäste waren im zweiten Drittel durch den Treffer von Janne Kuokkanen in Führung gegangen. Markus Vikingstad glich für Bremerhaven zum 1:1 aus. Knapp vier Minuten vor der Schlusssirene sorgte Makai Holdener für die Entscheidung zugunsten der Eidgenossen. | 08.09.2024 20:34