Stand: 09.09.2024 08:19 Uhr Tennis: Zverev rückt in der Weltrangliste auf Platz zwei vor

Alexander Zverev klettert nach seinem Viertelfinaleinzug bei den US Open auf Rang zwei der Tennis-Weltrangliste und kehrt damit auf die beste Platzierung seiner Karriere zurück. Der Hamburger zog am Spanier Carlos Alcaraz und Novak Djokovic aus Serbien vorbei, die beim Turnier in New York früher gescheitert waren. Der 27-jährige stand zuletzt vor zwei Jahren auf dem zweiten Platz. Zverevs Ziel ist neben dem Gewinn eines Grand-Slam-Titels die Spitzenposition der Weltrangliste. Dabei fehlen ihm aktuell bei 7.075 Punkten mehr als 4.000 Punkte auf US-Open-Sieger Jannik Sinner aus Italien (11.180). | 09.09.2024 08:19