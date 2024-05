Stand: 17.05.2024 10:26 Uhr Bosnien: Barbarez holt Bicakcic in die Nationalmannschaft zurück

Der neue Nationaltrainer Sergej Barbarez hat den Braunschweiger Abwehrspieler Ermin Bicakcic nach vier Jahren in die Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina zurückgeholt. Der 34 Jahre alte Verteidiger wurde vom ehemaligen Profi des HSV in das Aufgebot für die beiden Länderspiele gegen England und Italien Anfang Juni berufen. Bicakcic war nach viermonatiger Vereinslosigkeit im vergangenen Oktober zu Eintracht Braunschweig zurückgekehrt und schaffte mit dem Club nach einer unerwarteten Aufholjagd den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga. | 17.05.2024 10:26