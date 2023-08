Stand: 18.08.2023 11:32 Uhr Blindenfußball-WM: Deutsche Frauen scheiden torlos aus

Die deutschen Blindenfußballerinnen sind bei den Weltmeisterschaften in Birmingham ausgeschieden. Das Team von Interims-Bundestrainer Wolf Schmidt kam am Freitagmorgen im abschließenden Gruppenspiel gegen Indien nicht über ein 0:0 hinaus und blieb damit beim Turnier in England sieg- und torlos. Zum Auftakt hatte die überwiegend aus Spielerinnen des FC St.Pauli bestehende Mannschaft mit 0:2 gegen WM-Favorit Argentinien verloren. Es folgten zwei torlose Unentschieden gegen Österreich und Indien. Die beste deutsche Torjägerin, Thoya Küster, wurde vor dem Turnier ausgeschlossen. Augenärzte hatten ihr eine minimal zu starke Sehfähigkeit attestiert. | 18.08.2023 11:31