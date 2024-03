Stand: 02.03.2024 15:28 Uhr Blaue Karte vom Tisch: Einführung im Profifußball gestoppt

Das International Football Association Board (IFAB) hat die Einführung der Blauen Karte im Profifußball vorerst gestoppt. Wie das Gremium am Sonnabend nach seiner Jahreshauptversammlung im schottischen Glasgow mitteilte, soll die Tauglichkeit der revolutionären Idee aber weiter geprüft werden. Die viel diskutierte Blaue Karte fand nach dem Machtwort von Gianni Infantino, dem Präsidenten des Fußball-Weltverbandes FIFA, in dem Gremium, dem vier Vertreter des Weltverbandes FIFA sowie je ein Mitglied der Verbände aus England, Schottland, Wales und Nordirland angehören, keine Mehrheit. Die Blaue Karte hätte, so die Idee der Regelhüter, als Zeichen für eine Zeitstrafe und als Zwischenstufe zwischen Gelber und Roter Karte dienen sollen. | 02.03.2022 15:27