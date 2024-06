Stand: 30.06.2024 15:36 Uhr Berichte: HSV an Elfadli und Tschechen-Talent interessiert

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat bei der Suche nach neuen Spielern laut Medienberichten zwei Spieler konkret in den Fokus genommen. So soll der HSV einen erneuten Versuch gestartet haben, Daniel Elfadli vom Liga-Rivalen 1. FC Magdeburg nach Hamburg zu holen. Im vergangenen Jahr war eine Verpflichtung des 27 Jahre alten defensiven Mittelfeldspieler gescheitert. Außer Elfadli soll der HSV am 20 Jahre alten tschechischen offensiven Mittelfeldspieler Adam Karabec von Sparta Prag interessiert sein. | 30.06.2022 15:48