Stand: 30.10.2024 15:04 Uhr Beneke für verletzten Semper in DHB-Team nachnominiert

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason muss vor den EM-Qualifikationsspielen gegen die Schweiz am 7. November und drei Tage später in der Türkei einen weiteren Ausfall verkraften. Nach Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen), Julian Köster (VfL Gummersbach) und Phillip Weber (SC Magdeburg) sagte auch Franz Semper seine Teilnahme ab. Der Linkshänder des SC DHfK Leipzig steht verletzungsbedingt nicht zur Verfügung, teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Mittwoch mit. Gislason nominierte den gebürtigen Greifswalder Max Beneke vom Vizemeister Füchse Berlin nach. | 30.10.2024 15:30