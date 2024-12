Stand: 11.12.2024 12:36 Uhr Beachvollyball: Ehlers/Wickler erneut als eines der Nationalteams ernannt

Die Olympia-Zweiten und Vize-Europameister Nils Ehlers und Clemens Wickler (beide Hamburg) gehen in ihre vierte gemeinsame Saison erneut als Nationalteam. Das gab der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Mittwoch bekannt. Insgesamt erhalten vier Frauen- und zwei Männer-Duos den Status. Zweites männliches Duo: Lukas Pfretzschner und Sven Winter (beide Hamburg). Bei den Frauen wird die deutsche Riege von den Weltranglisten-Zweiten Svenja Müller (Hamburg) und Cinja Tillmann (Eintracht Spontent) angeführt. Louisa Lippmann (Berlin) wird nach dem Karriereende von Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig mit Linda Bock (Schwerin) an den Start gehen. | 11.12.2024 12:36