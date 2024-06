Stand: 08.06.2024 11:23 Uhr Beachvolleyball: Ludwig/Lippmann geben in Ostrava auf

Die Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und Louisa Lippmann sind beim Elite-16-Turnier im tschechischen Ostrava im Achtelfinale ausgeschieden. Das HSV-Duo trat am Sonnabend verletzungsbedingt nicht zum Match gegen die Italienerinnen Marta Menegatti/Valentina Gottardi an. "Wir haben kleinere Blessuren, mit denen wir keine Topleistungen mehr abrufen können und uns dazu entschieden, aus dem Turnier zu gehen", schrieb Ludwig bei Instagram. In Ostrava hatte sich das Duo zuvor das Olympia-Ticket gesichert. | 08.06.2024 11:23