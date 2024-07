Stand: 14.07.2024 19:11 Uhr Beachvolleyball: Ehlers/Wickler landen in Wien auf Platz vier

Knapp zwei Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele haben die Beach-Volleyballer Nils Ehlers und Clemens Wickler beim Elite-Turnier der Beach Pro Series in Wien eine Überraschung knapp verpasst. Das Team aus Hamburg scheiterte am Sonntag im Halbfinale nach Satzführung mit 21:16, 15:21, 9:15 an den norwegischen Olympiasiegern Anders Mol und Christian Sørum. Das Spiel um Platz drei verlor das einzige für Paris qualifizierte deutsche Männer-Duo gegen die Chilenen Marco und Esteban Grimalt dann glatt mit 18:21, 16:21. Die Elite-Turniere sind die höchste Kategorie der weltweiten Beach Pro Serie. | 14.07.2024 19:09