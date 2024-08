Stand: 14.08.2024 19:50 Uhr Beachvolleyball-EM: Ehlers/Wickler siegen, Frauen-Duos in K.o.-Runde

Die Olympia-Silbermedaillengewinner Nils Ehlers und Clemens Wickler sind mit einem Sieg in die Beachvolleyball-EM gestartet. Nur vier Tage nach der Finalniederlage in Paris setzte sich das Duo aus Hamburg in Apeldoorn mit 2:0 (21:18, 21:18) gegen die Lokalmatadoren Ruben Penninga und Thijmen Heemskerk durch. Nach ihrem zweiten Sieg im dritten Spiel sicherten sich Laura Ludwig/Louisa Lippmann (Hamburg/Berlin) einen Platz im Sechzehntelfinale. Svenja Müller und Cinja Tillmann (Hamburg/Düsseldorf) marschierten mit drei Siegen direkt durchs ins Achtelfinale. | 14.08.2024 19:51