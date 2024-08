Stand: 16.08.2024 21:53 Uhr Beachvolleyball-EM: Aus für Ludwig/Lippmann - Ehlers/Wickler im Viertelfinale

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig hat sich mit einer Niederlage von der Beachvolleyball-EM-Bühne verabschiedet. Die Hamburgerin verlor am Freitag mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann gegen Tina Graudina/Anastasija Samoilova (Lettland) im Achtelfinale mit 0:2 (12:21, 18:21). Ludwig will auf ihrer Abschiedstour noch das Turnier in Hamburg (ab 21. August) und die deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (29. August) bestreiten. Bei den Männern gewannen Nils Ehlers und Clemens Wickler, Silbermedaillen-Gewinner von Paris, ihr Achtelfinale gegen die Niederländer Stefan Boermans und Yorick de Groot mit 2:0 (21:16, 21:15) und stehen in der Runde der letzten Acht. | 16.08.2024 21:54