Stand: 24.08.2023 09:43 Uhr Basketballer Hollatz vor WM-Start wieder fit

Basketball-Nationalspieler Justus Hollatz ist eine knappe Woche nach seiner Knöchelverletzung zurück im Mannschaftstraining und dürfte Deutschland bei der WM in Japan schon in der Vorrunde wieder zur Verfügung stehen. Der 22 Jahre alte Ex-Profi der Towers Hamburg Jährige stieg am Mittwoch wieder ins Training ein, wie Bundestrainer Gordon Herbert berichtete. Ob Hollatz am Freitag (14.10 Uhr) gegen Co-Gastgeber Japan direkt zum Einsatz kommt, ließ der 64 Jahre alte Herbert aber noch offen. | 24.08.2023 09:42