Basketball-Weltmeister testen in Hamburg gegen Niederlande

Basketball-Weltmeister Deutschland absolviert eines seiner Testspiele vor den Olympischen Spielen in Paris gegen die Niederlande. Am 13. Juli (19.30 Uhr) ist das Team von Bundestrainer Gordon Herbert in Hamburg im Einsatz. Die NBA-Profis Dennis Schröder, Franz und Moritz Wagner sowie Daniel Theis sollen schon dabei sein. Zuvor testet das Team in Köln und Montpellier (6. und 8. Juli) gegen Frankreich. Danach geht es am 19. Juli in Berlin noch gegen Japan sowie am 22. Juli in London gegen Olympiasieger USA. | 25.04.2024 11:30