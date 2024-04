Stand: 25.04.2024 15:01 Uhr Olympia in Warnemünde? Ministerin für Bewerbung

Mecklenburg-Vorpommerns Sportministerin Stefanie Drese hofft darauf, dass spätestens 2040 Olympische Sommerspiele in Deutschland mit Segel-Wettbewerben in Rostock-Warnemünde stattfinden werden. "Die Bedingungen für Segel-Wettbewerbe sind in Warnemünde großartig und einmalig", sagte die SPD-Politikerin. Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern hatte sich mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, eine mögliche deutsche Olympia-Bewerbung für die Sommerspiele 2036 oder 2040 mit Rostock-Warnemünde als Segel-Revier zu unterstützen. | 25.04.2024 11:30