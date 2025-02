Stand: 11.02.2025 14:19 Uhr Basketball-Weltmeister Theis vor der Rückkehr nach Europa

Basketball-Weltmeister Daniel Theis soll vor einem Wechsel aus der nordamerikanischen Profiliga NBA zur AS Monaco stehen. Das berichtet das Portal "basketnews.coms". Der Center aus Salzgitter war 2017 aus Bamberg in die USA gewechselt. Dort spielte er für die Boston Celtics, die Chicago Bulls, die Houston Rockets, die Indiana Pacers, die Los Angeles Clippers und die New Orleans Pelicans. Erst kürzlich war der 32-Jährige von den Pelicans zu den Oklahoma City Thunder getradet worden, der Club hatte aber keine Verwendung für ihn. | 11.02.2025 14:16