Stand: 07.08.2023 13:19 Uhr Basketball: Pokalspiele zeitgenau angesetzt

Die Basketball-Bundesliga hat die 1. Runde des BBL-Pokals zeitgenau angesetzt. Das Nordduell zwischen Bundesliga-Aufsteiger Rasta Vechta und den Rostock Seawolves steigt demnach am Sonnabend, 23. September, um 18.30 Uhr. Die Löwen Braunschweig sind am selben Tag um 20 Uhr bei den Tigers Tübingen zu Gast, die ebenfalls Aufsteiger sind. Die Towers Hamburg treten am Sonntag, 24. September, um 15 Uhr bei Zweitligist Dresden Titans an. Die Sieger der 1. Runde treffen im Achtelfinale auf die Teams, die sich vergangene Saison für die BBL-Play-offs qualifiziert hatten, darunter Oldenburg und Göttingen. | 07.08.2023 13:15