Stand: 05.12.2022 13:44 Uhr Basketball-Pokal: Oldenburg will Top Four ausrichten

Die Baskets Oldenburg bewerben sich als Gastgeber für das Top Four um den Pokal der Basketball Bundesliga (BBL). "Wir wollen das Top Four nach Oldenburg holen", sagte der geschäftsführende Gesellschafter Hermann Schüller am Montag. Am Sonntagabend hatte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz am Rande der Auslosung bestätigt, dass einer der vier Halbfinalisten das Turnier am 18./19. Februar ausrichten wird. Oldenburg trifft in der Runde der letzten Vier auf Ludwigsburg, im zweiten Halbfinale spielt Alba Berlin gegen Vizemeister Bayern München. | 05.12.2022 13:40