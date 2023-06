Stand: 27.06.2023 21:07 Uhr Basketball: Oldenburg in der Champions League dabei, Göttingen mit Chance

Die Basketball-Bundesliga ist in der kommenden Saison mit mindestens drei Clubs in der Champions League vertreten. Neben Titelverteidiger Baskets Bonn sind auch die Baskets Oldenburg und die Riesen Ludwigsburg dabei. Über die Qualifikation hat zudem noch die BG Göttingen die Chance, sich einen Platz in der Gruppenphase zu sichern. Die Auslosungen für die Qualifikation und die Gruppenphase finden am 5. Juli statt. Die Qualifikation wird vom 25. September bis zum 1. Oktober ausgetragen. | 27.06.2023 21:04