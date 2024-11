Stand: 04.11.2024 19:00 Uhr Basketball: Knicks binden NBA-Rookie Ariel Hukporti

Die New York Knicks aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA planen wohl langfristig mit Ariel Hukporti. Wie "ESPN" am Montag berichtete, einigten sich die Franchise und der in Stralsund geborene Center auf einen Standard-Zweijahresvertrag. Damit wäre der 22-Jährige, der überzeugend in seine erste NBA-Saison gestartet ist, nach der aktuellen Spielzeit kein Restricted Free Agent, sondern fest an die Knicks gebunden. Derzeit besitzt Hukporti noch einen Zwei-Wege-Vertrag, kann also für die NBA-Franchise oder in der G-League für das Farmteam Westchester Knicks auflaufen. | 04.11.2024 18:59