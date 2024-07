Stand: 05.07.2024 12:51 Uhr BBL: Towers verlängern Vertrag mit Trainer Barloschky

Die Hamburg Towers setzen in der Basketball Bundesliga (BBL) langfristig auf Benka Barloschky. Der ursprünglich bis 2025 laufende Vertrag mit dem Trainer wurde um zwei Jahre bis 2027 verlängert. Das gaben die Hamburger am Freitag bekannt. Barloschky arbeitet seit 2015 im Trainerstab der Towers, in der vergangenen Saison führte der 36-Jährige das Team in die Play-ins. "Benka hat in den vergangenen neun Jahren unsere Entwicklung entscheidend mitgeprägt und eine Kultur etabliert, auf die wir in Zukunft weiter aufbauen wollen", sagte Marvin Willoughby, Geschäftsführer Sport. | 05.07.2024 12:50