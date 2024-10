Stand: 27.10.2024 17:32 Uhr BBL: Rostock und Braunschweig kassieren Niederlagen

Die Rostock Seawolves haben am Sonntag in der Basketball-Bundesliga (BBL) die dritte Saisonniederlage kassiert. Die Mecklenburger unterlagen den Niners Chemnitz in eigener Halle mit 60:68 (37:35). Bester Werfer auf Seiten der Seawolves war Bryce Hamilton mit 18 Zählern. Auch die Basketball Löwen Braunschweig verloren. Die Niedersachsen unterlagen Alba Berlin mit 61:65 (31:37) - die zweite Saisonniederlage. Bester Braunschweiger Werfer war Barra Njie mit 14 Punkten. Ergebnisse und Tabelle | 27.10.2024 17:32