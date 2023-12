Stand: 17.12.2023 19:16 Uhr BBL: Rostock schlägt Braunschweig - Oldenburg verliert gegen Berlin

Die Rostock Seawolves haben am Sonntag in der Basketball-Bundesliga (BBL) das Nordduell gegen die Löwen Braunschweig mit 101:78 (52:42) gewonnen. Bester Werfer bei den Mecklenburger war Derrick Alston mit 23 Punkten, für die Löwen markierte Jilson Bango 14 Zähler. Die Baskets Oldenburg mussten ihre fünfte Niederlage in Serie hinnehmen. Gegen Alba Berlin verloren die Niedersachsen mit 85:90 (47:40), zeigten sich dabei aber formverbessert. Erst in der Schlussphase brachen die Gastgeber ein und ermöglichten den Berlinern mit einem 20:2-Lauf die Entscheidung zu ihren Gunsten. Ergebnisse und Tabelle | 17.12.2023 19:11