Stand: 25.09.2024 22:11 Uhr BBL: Rasta Vechta startet mit Sieg gegen Bonn in die Saison

Rasta Vechta ist erfolgreich in die neue Saison der Basketball Bundesliga (BBL) gestartet. Die Niedersachsen setzten sich am Mittwochabend zu Hause gegen die Baskets Bonn mit 75:83 (34:32) durch. Vechta um Topscorer Brandon Randolph (19 Punkte) machte am ersten Spieltag in einem engen Duell spät aus einem 63:64 ein 71:64 (37. Minute). Bonn kam zwar schnell wieder ran (70:71/38.), konnte das Spiel aber nicht mehr drehen. Ergebnisse und Tabelle | 25.09.2024 21:58