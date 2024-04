Stand: 19.04.2024 22:44 Uhr BBL: Rasta Vechta siegt in Tübingen

Der SC Rasta Vechta ist im Kampf um einen Play-off-Platz in der Basketball-Bundesliga (BBL) am 29.Spieltag zu einem Pflichtsieg gekommen. Die Niedersachsen setzten sich am Freitagabend beim Tabellenletzten Tigers Tübingen mit 88:77 (34:37) durch. Erfolgreichster SC-Spieler war Tommy Kuhse mit 22 Punkten. Vechta kletterte durch den Sieg in der Tabelle zumindest vorübergehend auf den sechsten Rang. Ergebnisse und Tabelle | 19.04.2024 22:14