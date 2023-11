Stand: 11.11.2023 21:47 Uhr BBL: Hamburg Towers schlagen Göttingen - Oldenburg verliert

Die Hamburg Towers Hamburg haben dank einer furiosen Aufholjagd ihren dritten Sieg in der Basketball-Bundesliga in Folge gefeiert. Am Samstagabend setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky bei der BG Göttingen mit 123:118 (107:107, 95:95, 41:54) nach zweimaliger Verlängerung durch. Bester Werfer aufseiten der Hanseaten war Lukas Meisner mit 30 Punkten. Die Baskets Oldenburg verloren mit 94:98 (87:87, 41:47) nach Verlängerung gegen Meister Ulm. Für die Niedersachsen war es die erste Pleite nach zuvor fünf Siegen in Serie. DeWayne Russell war bester Baskets-Werfer (21 Punkte). Ergebnisse/Tabelle | 11.11.2023 21:44