BBL: Göttingen und Hamburg siegen, Rostock verliert

Die BG Göttingen befindet sich in der Basketball Bundesliga (BBL) weiter auf Play-off-Kurs. Die Niedersachsen setzten sich am Sonnabend 93:82 (47:29) in Weißenfels durch und sind neuer Tabellenfünfter. Auch die Hamburg Towers gewannen - in eigener Halle mit 84:70 (41:40) gegen Frankfurt. Die Rostock Seawolves hingegen verloren ihr Heimspiel gegen Würzburg 72:76 (38:36). | 25.03.2023 22:31