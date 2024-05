Stand: 23.05.2024 13:42 Uhr BBL: Co-Trainer Papazoglou bleibt Löwen Braunschweig treu

Kostas Papazoglou bleibt Assistenztrainer beim Basketball-Bundesligisten Löwen Braunschweig. Der 40 Jahre alte Grieche war erstmals in der Saison 2012/2013 als Co-Trainer in Braunschweig tätig und kehrte 2020 zu den Löwen zurück. Dort geht er in seine nunmehr sechste Saison. "In den letzten beiden Sommern gab es Interesse und Angebote von renommierten BBL-Clubs und aus der griechischen Liga. Jedoch konnte mich keines davon überzeugen, meine 'Heimat' Braunschweig zu verlassen. Ich stehe vollkommen zu den Löwen, dem Konzept und der Stadt und bin sehr dankbar für die tolle Unterstützung, die der Club und ich von unseren Fans sowie Partnern erhalten." | 23.05.2024 13:40