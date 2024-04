Stand: 21.04.2024 19:49 Uhr BBL: BG Göttingen ringt Niners Chemnitz nieder

Die BG Göttingen hat in der Basketball-Bundesliga (BBL) am Sonntag dank einer starken kämpferischen Leistung einen überraschenden Erfolg errungen. Die Niedersachsen setzten sich in heimischer Arena vor 2.874 Zuschauern gegen die als Tabellenzweiter angereisten Niners Chemnitz nach Verlängerung mit 100:99 (89:89, 37:51) durch. Erfolgreichste Göttinger waren Umoja Gibson und Bodie Hume mit jeweils 21 Punkten. Ergebnisse und Tabelle | 21.04.2024 19:48