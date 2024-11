Stand: 03.11.2024 10:02 Uhr Auch nach Karriere-Ende: Kerber will dem Tennis treu bleiben

Die Kielerin Angelique Kerber möchte nach der erfolgreichen Tennis-Karriere ihre Erfahrungen gerne an die Jugend und die neue Generation weitergeben. "Der DTB hat auch schon angefragt", sagte die 36-Jährige im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF. Die Gespräche mit dem Deutschen Tennis Bund seien aber noch in der Anfangsphase, erklärte die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin. "Ich denke schon, dass da auf jeden Fall eine Zukunft ist. Ich möchte dem Tennis definitiv treu bleiben." Kerber hatte nach ihrer Viertelfinal-Niederlage bei den Olympischen Spielen in Paris ihre Karriere Ende Juli beendet. | 03.11.2024 10:00