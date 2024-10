Stand: 30.10.2024 20:51 Uhr 62. Saisonsieg - Zverev schlägt Griekspoor beim ATP-Masters in Paris

Tennis-Profi Alexander Zverev hat sich beim ATP-Masters in Paris ins Achtelfinale gekämpft. Gegen den Niederländer Tallon Griekspoor setzte sich der Olympiasieger von Tokio, der im Anschluss an das Turnier in Frankreichs Hauptstadt in diesem Jahr nur noch bei den ATP Finals in Turin aufschlagen wird, routiniert mit 7:6 (7:2), 6:3 durch. Für Zverev war es der 62. Sieg in dieser Saison, damit baute der Hamburger seine Bestmarke weiter aus. | 30.10.2024 20:51