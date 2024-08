Stand: 02.08.2024 09:31 Uhr 3x3-Basketballerinnen auf dem direkten Weg ins Olympia-Halbfinale

Die deutschen 3x3-Basketballerinnen sind bei ihrer Olympia-Premiere weiter auf dem besten Weg in die K.-o.-Runde. Mit dem 18:15 bei der Frühschicht gegen China gelang dem Team in Paris der vierte Sieg im fünften Gruppenspiel. Damit ist für die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds sogar der direkte Einzug ins Halbfinale als eines der besten beiden Teams der Vorrunde möglich. Sonja Greinacher, Svenja Brunkhorst, Marie Reichert (alle TK Hannover) und Elisa Mevius treffen heute noch auf Frankreich (21.30 Uhr), am Sonnabend (18 Uhr) wartet Spanien. | 02.08.2024 09:31