Stand: 15.07.2024 15:44 Uhr 3. Liga: Hansa, VfL und Hannover 96 II starten am Sonnabend

Die drei norddeutschen Drittligisten starten am Sonnabend, 3. August, in die neue Saison. Das hat der Deutsche Fußball-Bund am Montag bekanntgegeben. Der VfL Osnabrück (beim SV Sandhausen) und Hannover 96 II (bei Erzgebirge Aue) spielen demnach um 14 Uhr, Hansa Rostock (gegen VfB Stuttgart II) um 16:30 Uhr. Am zweiten Spieltag spielen die Mecklenburger (in Wiesbaden) sowie der VfL (gegen Aue) am Sonnabend, 10. August, um 14 Uhr. Die zweite Mannschaft der "Roten" empfängt Rot-Weiss Essen am Sonntag, 11. August, um 13.30 Uhr. Spielplan 3. Liga | 15.07.2024 15:44