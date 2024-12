Stand: 14.12.2024 16:13 Uhr 3. Liga: Hannover 96 II unterliegt Viktoria Köln

Aufsteiger Hannover 96 II hat im Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga einen Rückschlag erlitten. Die Niedersachsen mussten sich am 18. Spieltag zu Hause Viktoria Köln mit 1:2 (0:0) geschlagen geben. Die Aufholjagd der Gastgeber kam zu spät: Das 1:2 durch Eric Uhlmann fiel erst in der fünften Minute der Nachspielzeit. Unmittelbar danach war Schluss. Hannover 96 II steht in der Tabelle mit 18 Punkten auf einem Abstiegsrang. Ergebnisse und Tabelle | 14.12.2024 16:12