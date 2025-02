Stand: 02.02.2025 21:32 Uhr 3. Liga: Hannover 96 II mit Last-Minute-Remis gegen Sandhausen

Lukas Wallner hat den Drittliga-Fußballern von Hannover 96 II mit einem späten Tor ein Remis gegen den SV Sandhausen beschert. Der Abwehrspieler traf in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum 2:2 (0:0)-Endstand. David Otto (54.) und Patrick Greil (59.) hatten für eine 2:0-Gästeführung gesorgt, Hayate Matsuda den Anschlusstreffer erzielt (64.). In der Tabelle bleiben die Niedersachsen auf einem Abstiegsplatz, vor dem punktgleichen VfL Osnabrück (3:2 in Unterhaching) und einen Zähler hinter Rot-Weiss Essen auf Rang 16. | 02.02.2025 21:30