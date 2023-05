Kochen und Backen mit Mais: Rezepte und Zubereitung Stand: 19.05.2023 10:47 Uhr Mais ist ein Getreide, wird aber meist wie Gemüse zubereitet und ist in der Küche sehr vielseitig verwendbar. Maismehl eignet sich aber auch zum Backen, Maisgrieß ist als Polenta bekannt.

Mais ist in der Küche sehr vielseitig verwendbar. Grob zu unterscheiden ist zwischen Futtermais und dem deutlich süßer schmeckenden Gemüsemais, auch bekannt als Zuckermais. Frischen Gemüsemais kann man roh essen, meist kommt er aber gegart auf den Tisch. Sehr lecker schmecken Maiskolben als Ganzes mit Butter eingestrichen, gesalzen und gegrillt. Wer Mais kocht, sollte ihn erst nach dem Garen salzen, dann bleiben die Körner weich.

Ideal für Pfannengerichte, Salate und Suppen

Das süßliche Mais-Aroma harmoniert mit vielen anderen Gemüsesorten. In der Pfanne gebraten mit Paprika, Zucchini, Möhren oder anderem Gemüse ist er ein leckeres Hauptgericht, er passt aber auch gut als Beilage zu Fleisch oder Fisch. Sehr beliebt ist Mais als Zutat in Salaten. Mit gedünsteten Zwiebeln, Kartoffeln sowie einem Schuss Sahne lässt sich eine leckere Suppe zubereiten.

Wie gesund ist Dosenmais?

Dosenmais ist sehr bveleibt, dennn er ist lange haltbar und lässt sich schnell und unkopmpliziert verwenden. Er enthält weniger Nährstoffe als frischer Mais oder Tiefkühl-Ware. Sofern auf der Dose nicht vermerkt ist, dass Zucker zugesetzt wurde, ist Dosenmais aber weder kalorienreicher noch zuckerhaltiger als die frischen Körner.

Polenta: Tipps zur Zubereitung

Maisgrieß ist vor allem als Polenta in der italienischen Küche beliebt. Für die Zubereitung den Grieß einfach in kochendes Salzwasser einrühren und unter regelmäßigem Umrühren köcheln lassen. Die fertige Polenta kann auf vielfältige Weise serviert werden, beispielsweise als Beilage mit Käse, Speck und gebratenen Zwiebeln oder nach dem Auskühlen in Stücke geteilt und angebraten. Auch als Suppeneinlage und für Süßspeisen eignet sich Polenta sehr gut.

Backen mit Maismehl

Maismehl hat vor allem in der mittel- und südamerikanischen Küche seinen festen Platz und wird zum Backen von Tortillas und Tacos verwendet. Da das hellgelbe Mehl kein Gluten enthält, ist es auch für Menschen mit Gluten-Unverträglichkeit (Zöliakie) geeignet, etwa zur Zubereitung von Pfannkuchen oder auch zum Binden von Soßen. Für Kuchen oder Brot empfiehlt es sich, das Maismehl mit glutenhaltigen Mehlen wie Weizen- oder Dinkelmehl zu mischen.

Mais: Kalorienreich, aber voller wichtiger Nährstoffe

Botanisch gesehen ist Mais übrigens kein Gemüse, sondern ein Getreide und mit fast 90 Kilokalorien pro 100 Gramm vergleichsweise kalorienreich. Doch in den gelben Körnern stecken nicht nur Kalorien, sondern auch viel Eiweiß sowie wichtige Nährstoffe, darunter Kalium und Magnesium sowie sekundäre Pflanzenstoffe. Der hohe Ballaststoffanteil im Mais fördert zudem die Verdauung.

Dieses Thema im Programm: Die Nordreportage | 14.11.2022 | 18:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Warenkunde