Safran-Milchreis mit Feigen

Zutaten (für 4-6 Personen):

0,1 g Safranfäden

250 g Rundkornreis

1 l Milch

Salz

150 g gesüßtes Weißbrot

1 ½ EL Butter

6-7 EL Zucker

3 EL Pistazienkerne

5 frische Feigen

100 ml roter Portwein

1-2 TL Zitronensaft

150 g geschlagene Sahne

1 EL Honig

1-2 Stiele Minze

Safranfäden in 3 EL heißem Wasser einweichen. Reis, Milch und 1 Prise Salz in einem Topf zugedeckt unter gelegentlichem Rühren aufkochen. Den Safran mit dem Sud hinzugeben. Bei sehr milder Hitze zugedeckt 20 Minuten quellen lassen.



Weißbrot entrinden und klein würfeln. ½ EL Butter in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Die Brotwürfel hineingeben, mit 2 EL Zucker bestreuen und bei mittlerer Hitze goldgelb rösten. Inzwischen die Pistazienkerne klein hacken. Zu den Brotwürfeln geben und kurz mitrösten. Fertige Croûtons auf einen Teller geben.



Die Pfanne auswischen und 1 EL Butter darin erhitzen. 1 EL Zucker und die Feigen mit der Schnittfläche nach unten in die Pfanne geben und goldgelb karamellisieren. Die Feigen wenden und mit Portwein ablöschen. 1-2 Minuten einkochen und mit etwas Zitronensaft würzen.



Milchreis mit 3-4 EL Zucker würzen. Kurz vor dem Servieren die Schlagsahne untermischen. Milchreis mit den Croûtons und den Feigen anrichten. Mit etwas Honig und dem Feigensud beträufelt sowie mit Minze verziert servieren.