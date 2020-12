Rohkostsalat mit Nüssen à la Waldorf

Zutaten:

1 Staudensellerie

100 g Knollensellerie

50 g Karotten

1 Bund Schnittlauch

200 g Walnusskerne

100 g Schmand

1 EL grober Senf

20 g Preiselbeer-Marmelade

20 ml Apfelessig

20 ml Agavendicksaft

etwas Schwarzer Pfeffer

Salz

eingelegte schwarze Walnüsse

Das Gemüse waschen, schälen und in sehr feine Streifen schneiden oder raspeln. Das Grün des Staudenselleries in feine Streifen schneiden und beiseitestellen. Schnittlauch in feine Röllchen schneiden.



Die Walnüsse in einer Pfanne oder im Ofen leicht anrösten und anschließend etwas zerbröseln.



Schmand, Preiselbeer-Marmelade, Senf, Essig und Agavendicksaft in einer großen Schüssel zu einem Dressing verrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Gemüse, Nüsse (einige für die Dekoration beiseitelegen) und den Schnittlauch unterheben und alles gut miteinander vermengen.



In Schälchen füllen und mit Nussbröseln, gehacktem Sellerie-Grün und einigen Scheiben schwarzer Walnuss garnieren. Wer keine schwarzen Walnüsse bekommt, kann sie auch weglassen.

Sendung/Quelle: Zoras leckeres Silvester

| Sendetermin | 27.12.2020