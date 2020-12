Vegetarische Wirsing-Rouladen mit Pfannenkartoffeln

Zutaten für die Rouladen:

1 Kopf Wirsingkohl

1 kleiner Kürbis

2 Möhren

1 rote Zwiebel

2 Zehen Knoblauch

1 Stange Lauch

200 g gemischte Nüsse

geräuchertes Paprika-Pulver

1 Bund frische Kräuter der Provence

150 g Panko

alternativ: Paniermehl

1 Handvoll getrocknete Aprikosen und Rosinen

5 getrocknete Tomaten

3 Eier

Salz

Pfeffer

Muskat

Olivenöl

Einen großen Topf mit Wasser aufsetzen. Den Wirsing putzen, 6 Blätter im Ganzen abnehmen und den Strunk herausschneiden. Den restlichen Kohl in Stücke schneiden. Die Blättern circa 2 Minuten in kochendem Salzwasser blanchieren. Anschließend kalt abspülen und trocken tupfen.



Den Kürbis halbieren, vom Kerngehäuse befreien und in kleine Würfel schneiden oder grob reiben. Möhren, Zwiebel und Knoblauch schälen und ebenfalls fein würfeln. Den Lauch würfeln, waschen und abtropfen lassen. Das Gemüse in einem Topf mit etwas heißem Öl anschwitzen. Kräuter der Provence (z.B. Rosmarin, Thymian, Salbei) waschen und hacken. Nüsse, Aprikosen und Tomaten ebenfalls hacken und mit den Rosinen vermengen. Das Gemüse in eine große Schüssel füllen und mit Paprika-Pulver, Muskat, Salz und Pfeffer würzen. Die Nuss-Mischung sowie Eier, Panko und die restlichen Zutaten dazugeben und alles gut vermengen.

Zutaten für die Soße:

1 Zwiebel

etwas Pflanzenöl

50 g Butter

1 EL Tomatenmark

1 EL Mehl

200 ml Rotwein

150 ml Brühe

Den Ofen auf 200 Grad (Ober-/Unterhitze) vorheizen. Zwiebel schälen und würfeln.



Die Wirsingblätter mit der Kürbismasse füllen und zu Rouladen formen. In einem Bräter etwas Öl erhitzen und die Rouladen darin anbraten (am besten auf der offenen Seite zuerst anbraten, dann muss man sie nicht zusammenbinden). Wenn sie Farbe angenommen haben, aus dem Bräter nehmen und beiseitelegen. Den geschnittenen Wirsing und die Zwiebelwürfel in Butter im Bräter anbraten, bis alles Farbe bekommen hat. Tomatenmark und Mehl dazugeben und verrühren. Mit Rotwein und Brühe ablöschen, etwas würzen und kurz aufkochen lassen. Dann die Rouladen wieder in den Bräter geben und circa 30 Minuten im Ofen garen.

Zutaten für die Kartoffeln:

1 kg Drillinge

50 g Butter

1 Zweig Rosmarin

Die Kartoffeln mit Schale in reichlich kaltem Wasser aufsetzen und 15 Minuten kochen. Das Wasser abgießen. Kartoffeln in einer Pfanne mit Butter und Rosmarin goldbraun anbraten. Zu den Rouladen servieren.

