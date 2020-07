Grill-Avocado mit Melonen-Zwiebel-Salat

Zutaten:

2 rote Zwiebeln

400 g Wassermelone

50 g Birkenzucker

75 ml weißer Balsamico

2 große, reife Avocados

4 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer

3 Zweige Basilikum

3 Zweige Koriander

Die Zwiebeln schälen, halbieren und grob würfeln. Die Melone schälen und eventuell vorhandene Kerne entfernen. Das Fruchtfleisch in etwa 1 cm große Würfel schneiden. Den Birkenzucker mit dem Balsamico und 100 ml Wasser aufkochen, dann vom Herd ziehen. Zwiebel- und Melonenwürfel in den heißen Sud legen und darin etwa 3 Stunden ziehen lassen.



Die Avocados halbieren und die Kerne entfernen. Die Schnittfläche mit etwas Olivenöl bepinseln und die Avocados mit dieser Seite nach unten auf einen heißen Grill oder in eine Grillpfanne legen und etwa 5 Minuten grillen. Auf eine Platte setzen und mit etwas Salz und Pfeffer würzen.



Basilikum und Koriandergrün waschen, trocken schwenken und die Blättchen abzupfen. Die eingelegten Zwiebeln und Melonen aus dem Sud nehmen und mit dem Olivenöl und 2-3 EL des süßsauren Suds vermischen. Den Salat mit Salz und Pfeffer würzen, in die noch warmen Avocadohälften füllen und mit Basilikum und Koriander bestreuen.