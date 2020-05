Gratinierte Erdbeeren mit Basilikum

Zutaten:

500 g Erdbeeren

200 g saure Sahne

50 g Erdmandelmehl

alternativ: gemahlene Mandeln

2 frische Bio- Eier

1 EL Honig

1 unbehandelte Zitrone

einige Zweige Basilikum

Die Erdbeeren putzen und halbieren. Größere Exemplare vierteln. Die Schale der Zitrone abreiben und den Saft auspressen. Eier trennen und die Eigelbe in eine Schüssel geben. Saure Sahne und Erdmandelmehl mit den Eigelben verrühren. Die Masse mit Honig, Zitronensaft und Zitronenabrieb abschmecken.



Basilikumblätter von den Stielen zupfen und in feine Streifen schneiden. Einige kleine Blätter beiseitelegen. Die Erdbeeren mit dem Basilikum vermengen, in eine flache Auflaufform geben und verteilen. Darüber die Creme gießen. Den Ofen auf Grillstufe stellen und die Erdbeeren überbacken (gratinieren), bis eine leicht braune Kruste entsteht. Das geht alternativ auch mit einem Küchen-Bunsenbrenner. Die gratinierten Erdbeeren auf Tellern anrichten und mit den kleinen Basilikumblättern garnieren.