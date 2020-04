Kartoffelsuppe mit gebratener Fleischwurst

Zutaten für die Brühe

1 kg Mark- und Fleischknochen vom Rind

1 Stück Schinkenschwarte

1 Suppenbund

1 Stange Lauch

1 Zwiebel

10 Pfefferkörner

3 Lorbeerblätter

Salz

Das A und O der Suppe ist eine gute Brühe. Mit wenig und preiswerten Zutaten kann man sie wie folgt selber zubereiten: Alle Gemüse putzen und in Stücke schneiden. Die Gemüse mit Gewürzen, Knochen und Schwarte mit 2,5 l Wasser für 2 Stunden köcheln lassen.



Statt Schwarte können sie auch Rippchen etc. und gesäuberte Abschnitte der restlichen Gemüse hinzufügen. Die Brühe nach der Fertigstellung durch ein feines Sieb gießen.

Zutaten für die Suppe:

2 l Fleischbrühe

1 kg festkochende Kartoffeln

3 Karotten

2 Stangen Lauch

100 g durchwachsener Speck

200 g Fleischwurst

1 EL getrockneter Majoran

0.5 EL Kümmel

1 EL schwarzer Pfeffer

Das Gemüse und die Kartoffeln putzen und in mundgerechte Stücke schneiden. Den Speck würfeln und die Fleischwurst in Scheiben schneiden. Lauch, Karotten, Speck und Wurst in Olivenöl anbraten und dabei mit Majoran, Pfeffer und Kümmel würzen. Die Kartoffeln mit den anderen Zutaten vermengen, dann die Brühe dazu. Die Suppe etwas salzen, dann 30-40 Min unten bei milder Hitze köcheln lassen. Die Suppe nochmals mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Zutaten für das Petersilienpesto:

1 Bund Petersilie

0.1 l Olivenöl

Zucker

Salz

Für das Pesto die Petersilie säubern und grob hacken. Die Petersilie mit Olivenöl in einem Mixer geben und zu einem dickflüssigen Pesto verarbeiten. Mit Salz und etwas Zucker würzen.

Einlage:

0.5 Fleischwurst

2 Knoblauchzehen

1 Zweig Rosmarin

Für die Einlage die Fleischwurst in Scheiben schneiden und in Sonnenblumenöl kurz anbraten. Dabei Rosmarin und angedrückte Knoblauchzehen mit in die Pfanne geben.

Servieren:

Die Suppe in tiefe Teller geben und mit gebratenen Wurstscheiben und Petersilienpesto servieren. Dazu schmeckt ein Bier und ein Stück Bauernbrot.