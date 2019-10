Deftiger Rosenkohlauflauf

Zutaten (für 4 Personen):

250 g Kartoffeln

750 g Rosenkohl

30 g Butter

30 g Mehl

200 g Sahne

100 ml Gemüsebrühe

3 EL neutrales Öl

250 g Räuchertofu

1 Zwiebel

1 kleine Zehe Knoblauch

150 g Bergkäse

½ Bund frische Petersilie

Salz

Pfeffer

Muskat

Kartoffeln schälen und mithilfe einer Reibe grob raspeln. Rosenkohl von den äußeren Blättern befreien, den Strunk etwas abschneiden und halbieren. Zwiebel und Knoblauch schälen und in feine Würfel schneiden. Tofu ebenfalls in grobe Würfel schneiden, diese können so groß sein wie der halbierte Rosenkohl.



Käse fein reiben. Butter in einem Topf zum Schmelzen bringen, Mehl mit einem Schneebesen einrühren, mit Sahne und Brühe ablöschen und einmal aufkochen. Dabei die ganze Zeit rühren. Geriebenen Käse unterrühren, Soße mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken und beiseite stellen.



Den Ofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. 3 EL Öl in einer Pfanne erhitzen und Rosenkohl, Zwiebel, Knoblauch und Tofu darin abraten. Alles in eine Auflaufform füllen, die Soße darüber gießen und mit den geriebenen Kartoffeln bedecken. Etwas salzen und pfeffern und circa 25 Minuten im Ofen garen, bis die Kartoffelkruste goldbraun ist.



Vor dem Servieren mit frisch geschnittener Petersilie bestreuen.

Koch/Köchin: Zora Klipp

Letzter Sendetermin: 28.10.2019