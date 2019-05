Spargel-Erdbeer-Salat mit Prosecco-Vanille-Dressing

Zutaten (für 4 Personen):

20 Stangen grüner Spargel

8 Stangen weißer Spargel

250 g Erdbeeren

1 Avocado

1 Schote Vanille

2 EL Weißwein-Essig

Salz und Pfeffer

2-3 TL Honig

4 EL Prosecco

3 EL Olivenöl

50 g Pinienkerne

Teriyaki-Soße

Spargel waschen, schälen und in dünne, schräge Scheiben schneiden. Erdbeeren ebenfalls waschen, putzen und in dünne Scheiben schneiden. Eine ganze Erdbeere zum Dekorieren beiseitelegen.



Die Vanilleschote auskratzen. Essig mit Salz, Pfeffer, Honig und Vanillemark verrühren. Wenn sich das Salz aufgelöst hat, den Prosecco und das Olivenöl dazugeben. Den weißen Spargel mit dem Dressing marinieren.



Pinienkerne in einer beschichteten Pfanne ohne Fett rösten.



Die Teriyaki-Soße zu einem Lack einkochen (dickflüssig) und die grünen Spargelspitzen darin wenden.



Avocado entkernen und in einem Dampfgarer bei 140 Grad (20% Feuchte) etwa 10 Minuten garen.



Spargelscheiben sternförmig auf Tellern verteilen. Grüne Spargelspitzen und Erdbeerscheiben jeweils wie eine Blüte in die Mitte der Spargelsterne legen.



Die warme Avocado mit der Teriyaki-Soße lackieren, vierteln und in der Mitte des Salates platzieren. Wer mag, dekoriert sie mit 1 Erdbeere. Den Salat mit den gerösteten Pinienkernen bestreuen.

Letzter Sendetermin: 05.05.2019