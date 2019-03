Gemüsetarte mit Feldsalat

Zutaten für den Teig (für 4 Personen):

100 g Butter

100 g Dinkelmehl

1 Ei

200 g geriebene Mandeln

Salz

Alle Zutaten kalt in eine Schale geben, zu einem glatten Teig vermengen und mit Salz würzen. Mindestens 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen. Ausrollen und in eine Springform oder Quiche-/Tarte-Form legen. Circa 5 Minuten bei 170 Grad Ober-/Unterhitze vorbacken.

Zutaten für die Füllung:

1 rote Zwiebel

2 EL Olivenöl

1-2 Zehen Knoblauch

250 g Spinat

8 Kirschtomaten

1-2 EL geriebene Mandeln

40 g Parmesan

150 g Ziegenfrischkäse

Gewürzmischung Baharat

Salz

Pfeffer

Die Zwiebel fein würfeln, Knoblauch hacken und beides in etwas Olivenöl in einer Pfanne anschwitzen. Den Spinat blanchieren, gut ausdrücken, grob zerkleinern und ebenfalls dazugeben. Mit Salz, Pfeffer und Baharat abschmecken. Den Ziegenfrischkäse dazufügen. Die Füllung etwas auskühlen lassen und auf dem vorgebackenen Teig in der Form verteilen. Die Kirschtomaten halbieren und mit der Schnittfläche nach oben auf die Tarte legen. Mit gehackten Mandeln und geriebenem Parmesan bestreuen und bei 170 Grad Ober-/Unterhitze 10-15 Minuten backen.

Zutaten für den Feldsalat:

2 Handvoll Feldsalat

Saft und etwas Abrieb 1 Zitrone

Saft und etwas Abrieb ½ Orange

4-6 EL Olivenöl

1-2 EL Honig

Salz

Pfeffer

Den Feldsalat gut waschen. Die restlichen Zutaten in eine Flasche geben, gut verschließen und kräftig schütteln. Die Vinaigrette mit Salz, Pfeffer und Zitronen- und Orangensaft und dem Abrieb abschmecken. Den Feldsalat mit der Vinaigrette marinieren und mit einem Stück Gemüsetarte servieren.

Koch/Köchin: Tarik Rose

Letzter Sendetermin: 11.03.2019