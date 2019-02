Avocado-Tomaten-Bowl mit Ei

Zutaten (für 1 Person):

1 (Größe M) Ei

1 kleines Bund glatte Petersilie

100 g Cocktailtomaten

1 kleine Avocado

1/2 TL Limettensaft

Salz

Pfeffer

Für die Bowl das Ei nach Belieben entweder 6 Minuten wachsweich oder 10 Minuten hart kochen. Wasser abgießen, Ei mit kaltem Wasser abschrecken, pellen und in Viertel schneiden. Die Petersilie abbrausen, trocken tupfen, hacken und beiseitestellen.



Tomaten abbrausen, trocken tupfen, halbieren, die Stielansätze wegschneiden und in eine Bowl geben. Avocado halbieren und entkernen. Das Fruchtfleisch mit einem Löffel aus der Schale lösen, in Spalten schneiden und neben den Tomaten anrichten. Mit dem Limettensaft beträufeln und die Eiviertel darauf verteilen. Alles leicht salzen und pfeffern.

Zutaten für die Paste:

3 TL Tomatenmark

1 TL Olivenöl

1/2-1 TL Sambal Oelek

1 Msp. Cumin

Salz

Pfeffer

Für die Paste das Tomatenmark mit Öl und Sambal Oelek zu einer halbflüssigen Paste verrühren, den Kreuzkümmel zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen und je nach gewünschter Konsistenz noch 1–2 TL Wasser einarbeiten.



Die Tomatenpaste in kleinen Klecksen über die Zutaten geben und mit der gehackten Petersilie bestreuen.

Koch/Köchin: Bettina Matthaei

Letzter Sendetermin: 17.02.2019