Osterzopf mit Marzipan und Mandeln

Zutaten für den Zopf:

250 ml lauwarme Milch

20 g frische Hefe

75 g Zucker

1 (Größe M) Ei

1 Eigelb

1½ TL Meersalz

500 g Mehl (Type 405)

75 g weiche Butter

Hefe in einer Schüssel zerbröseln und mit wenig Milch und dem Zucker glatt rühren. Ei, Eigelb, restliche Milch, Salz und Mehl hinzufügen und mit den Knethaken einer Küchenmaschine oder eines Handmixers bei niedriger Geschwindigkeit 3 Minuten kneten.



Tempo erhöhen, weitere 5 Minuten kneten. Butter in kleinen Stücken nach und nach unter den Teig kneten. Bei hohem Tempo weitere 5 Minuten zu einem glatten Teig verarbeiten.



Mit einem Tuch abdecken und an einem warmen Ort 1 Stunde gehen lassen.

Zutaten für die Füllung:

100 g gehackte Mandeln

400 g Marzipan-Rohmasse

2 Eiweiß

6 Tropfen Bittermandel-Aroma

2 EL Zitronensaft

Mandeln in einer Pfanne ohne Fett goldbraun rösten und abkühlen lassen.



Marzipan auf einer Vierkantreibe raspeln und mit Eiweiß, Bittermandel-Aroma und Zitronensaft in eine Schüssel geben. Mit den Quirlen eines Handrührers zu einer cremigen Masse verrühren.



Den vorbereiteten Hefeteig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche durchkneten und mit einem Rollholz etwa 45 x 45 cm groß ausrollen. Die Marzipanmasse am besten mit einer Teigkarte auf dem Teig verteilen. Mandeln darüberstreuen.



Teig aufrollen und längs halbieren. Die beiden Teigstränge miteinander verdrehen. Den entstandenen Zopf auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Die Teigenden unten einschlagen.



Bei 190 Grad im unteren Ofendrittel 35 Minuten backen (Umluft nicht empfehlenswert).

Zutaten für die Glasur:

150 g Aprikosenkonfitüre

150 g Puderzucker

Konfitüre in einem kleinen Topf mit 3 EL Wasser aufkochen. Puderzucker mit 2-3 EL Wasser glatt rühren. Den heißen Zopf sofort mit der heißen Konfitüre dünn bepinseln. 10 Minuten trocknen lassen und dann mit der Puderzuckerglasur bepinseln. Lauwarm abkühlen lassen.